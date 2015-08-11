Алексей Рябованов - статистика
#94 | Нападающий
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Рябованов
|Команда
|Чита
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|77
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Рябованов
|Команда
|Чита
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чита
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|Был в запасе
|Томь-2 (Томск)
|1:1
|Чита (Чита)
|12.10.2015
|Был в запасе
|Чита (Чита)
|2:2
|Динамо (Барнаул)
|09.10.2015
|Был в запасе
|Чита (Чита)
|0:1
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Чита (Чита)
|29.09.2015
|90' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Чита (Чита)
|19.09.2015
|87' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Якутия (Якутск)
|30.08.2015
|80' -90'
|Чита (Чита)
|3:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|90'
|20.08.2015
|Был в запасе
|Якутия (Якутск)
|2:2
|Чита (Чита)
|14.08.2015
|88' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|11.08.2015
|85' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|02.08.2015
|54' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:0
|Чита (Чита)
|76'
|30.07.2015
|59' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:0
|Чита (Чита)
|22.07.2015
|1' -62'
|Чита (Чита)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|19.07.2015
|66' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Томь-2 (Томск)