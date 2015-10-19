Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 19 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 18 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 17 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 16 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 15 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 13 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 9 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 7 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 6 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 5 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 4 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 3 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 1 тур