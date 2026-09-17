Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Прокофьев - статистика

Ротор-2
16 февраля 1995 (31)
#37 | Защитник
176 см | 73 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Ротор-2
0 : 2
17.09.2026
Волна
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Рязань
2 : 0
11.09.2026
Ротор-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Ротор-2
1 : 3
05.09.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Ротор-2
2 : 0
29.08.2026
Квант
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор-2
17
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Ротор-2
0 : 2
17.09.2026
Волна
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Рязань
2 : 0
11.09.2026
Ротор-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Ротор-2
1 : 3
05.09.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Ротор-2
2 : 0
29.08.2026
Квант
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Салют
1 : 0
22.08.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Ротор-2
0 : 0
15.08.2026
Орел
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Родина-М
2 : 1
08.08.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Ротор-2
0 : 3
01.08.2026
Металлург Л
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
0 : 1
25.07.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Был в запасе
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2
0 : 3
23.05.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Сатурн
0 : 1
16.05.2026
Ротор-2
54' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Квант
1 : 3
08.05.2026
Ротор-2
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Ротор-2
0 : 1
02.05.2026
Салют
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Орел
0 : 0
25.04.2026
Ротор-2
1' - 56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Ротор-2
1 : 3
18.04.2026
Родина-М
1' - 54'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Металлург Л
2 : 1
11.04.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Зенит
2 : 0
04.04.2026
Ротор-2
Был в запасе
Главные новости
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Сафонов рассказал, на что тратит все свободное время
18:57
1
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
18:47
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
18:37
1
Уволенный тренер ЦСКА: «Мы ушли с чистой совестью»
18:23
1
10 самых подешевевших игроков РПЛ
18:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+