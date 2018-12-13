Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Николай Морозюк
Статистика
Николай Морозюк - статистика
Завершил карьеру
17 января 1988 (38)
#6 | Полузащитник
174 см | 70 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Украина. Плей-офф 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Украина. Плей-офф 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Суперкубок Украины 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Украины 2008/2009
Суперкубок Украины 2007/2008
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо К
2
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Динамо К
0 : 1
13.12.2018
Яблонец
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Астана
0 : 1
29.11.2018
Динамо К
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Динамо К
3 : 1
08.11.2018
Ренн
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Ренн
1 : 2
25.10.2018
Динамо К
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Яблонец
2 : 2
04.10.2018
Динамо К
1' - 90'
8'
53'
Лига Европы, 1 тур
Динамо К
2 : 2
20.09.2018
Астана
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+