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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Яблонец
Динамо К - Яблонец: обзор матча 13 декабря 2018
Динамо К
13.12.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа K, 6 тур
0 : 1
Завершен
Яблонец
10'
М. Долежал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Яблонец
90'
+2
Желтая карточка
Т. Голеш
Желтая карточка
Б. Вербич
90'
+1
88'
Желтая карточка
Д. Говорка
Желтая карточка
Т. Кадар
28'
13'
Желтая карточка
М. Долежал
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Долежал
Пас отдал
М. Травник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
15
Николай Шапаренко
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
10
Михал Травник
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Никола Янкович
ЦЗ
18
Рафаэль Акоста
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
4-3-2-1
1
Бущан
16
Миколенко
6
Бурда
4
Кадар
94
Кедзиора
8
Сидорчук
19
Шепелев
15
Шапаренко
7
Вербич
11
Цыганков
41
Беседин
3-2-1-1-2
30
Хрубы
3
Хюбшман
27
Лишка
2
Говорка
3
Голеш
23
Ганоушек
10
Травник
8
Йовович
19
Храмоста
15
Долежал
Остались в запасе
Динамо К
Яблонец
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
8
Лукаш Масопуст
ПП
1
Ян Гануш
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Никола Янкович
ЦЗ
18
Рафаэль Акоста
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Остались в запасе
8
Лукаш Масопуст
ПП
1
Ян Гануш
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Никола Янкович
ЦЗ
18
Рафаэль Акоста
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Динамо К - Яблонец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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