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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Динамо К
Ренн - Динамо К: обзор матча 25 октября 2018
Ренн
25.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
41'
К. Гренье
21'
Т. Кедзиора
89'
В. Буяльский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Динамо К
90'
+6
Желтая карточка
Д. Бойко
90'
+1
Желтая карточка
В. Буяльский
89'
ГОЛ! 1:2!
В. Буяльский
84'
Вторая желтая
В. Шепелев
Желтая карточка
Д. Да Силва
70'
Желтая карточка
И. Сарр
53'
ГОЛ! 1:1!
К. Гренье
41'
38'
Желтая карточка
В. Шепелев
25'
Желтая карточка
Д. Гармаш
21'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кедзиора
Пас отдал
В. Буяльский
11'
Желтая карточка
В. Миколенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Сидклей
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
4-3-2-1
27
Диалло
5
Бенсебаини
25
Гелин
3
Да Силва
14
Траоре
15
Йоханссон
21
Андре
19
Гренье
20
дель Кастильо
7
Сарр
99
Ньянг
3-2-3-2
71
Бойко
17
Сидклей
6
Бурда
4
Кадар
94
Кедзиора
16
Миколенко
29
Буяльский
19
Шепелев
6
Морозюк
19
Гармаш
7
Вербич
Остались в запасе
Ренн
Динамо К
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Франк Эз
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Ренн - Динамо К
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
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