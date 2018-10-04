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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Яблонец - Динамо К
Яблонец - Динамо К: обзор матча 04 октября 2018
Яблонец
04.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
2 : 2
Завершен
Динамо К
33'
Д. Говорка
81'
М. Травник
8'
В. Цыганков
15'
Д. Гармаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Динамо К
81'
Желтая карточка
Й. Пиварич
ГОЛ! 2:2!
М. Травник
Пас отдал
Л. Масопуст
81'
79'
Желтая карточка
В. Буяльский
Желтая карточка
Я. Поважанец
58'
53'
Желтая карточка
Н. Морозюк
ГОЛ! 1:2!
Д. Говорка
33'
Желтая карточка
Т. Голеш
19'
15'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гармаш
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Цыганков
Пас отдал
Н. Морозюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Никола Янкович
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
18
Рафаэль Акоста
ЦП
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Сидклей
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
15
Николай Шапаренко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
4-4-1-1
30
Хрубы
23
Ганоушек
27
Лишка
2
Говорка
3
Голеш
7
Поважанец
3
Хюбшман
10
Травник
8
Масопуст
8
Йовович
19
Храмоста
3-4-2-1
71
Бойко
94
Кедзиора
4
Кадар
6
Бурда
19
Пиварич
29
Буяльский
8
Сидорчук
6
Морозюк
11
Цыганков
19
Гармаш
41
Беседин
Остались в запасе
Яблонец
Динамо К
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Никола Янкович
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
18
Рафаэль Акоста
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
15
Николай Шапаренко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Никола Янкович
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
18
Рафаэль Акоста
ЦП
Остались в запасе
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
15
Николай Шапаренко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Яблонец - Динамо К
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
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