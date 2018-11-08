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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Ренн
Динамо К - Ренн: обзор матча 08 ноября 2018
Динамо К
08.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа K, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
13'
Б. Вербич
68'
В. Миколенко
72'
Н. Шапаренко
89'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ренн
89'
ГОЛ! 3:1!
Джордан
Пас отдал
М. Ньянг
ГОЛ! 3:0!
Н. Шапаренко
Пас отдал
В. Миколенко
72'
ГОЛ! 2:0!
В. Миколенко
Пас отдал
В. Цыганков
68'
55'
Желтая карточка
Д. Леа Силики
32'
Желтая карточка
Х. Траоре
29'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
ГОЛ! 1:0!
Б. Вербич
Пас отдал
В. Цыганков
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
17
Сидклей
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Николай Шапаренко
ЦП
3
Че Че
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-2-3-2
71
Бойко
4
Кадар
6
Бурда
17
Сидклей
16
Миколенко
94
Кедзиора
29
Буяльский
15
Шапаренко
3
Че Че
7
Вербич
11
Цыганков
3-2-3-2
40
Коубек
14
Траоре
5
Ньямси
3
Да Силва
2
Зеффан
5
Бенсебаини
27
Бурижо
17
Леа Силики
31
Поа
7
Сарр
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Динамо К
Ренн
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Андриевский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
9
Джордан
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Андриевский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
9
Джордан
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Динамо К - Ренн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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