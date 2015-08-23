Максим Гусев - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Гусев
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Гусев
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь-2
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:4
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|19.10.2015
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|3:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|12.10.2015
|Был в запасе
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|3:0
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|09.10.2015
|1' -46'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|0:3
|Динамо (Барнаул)
|02.10.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|29.09.2015
|1' -65'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|24'
|22.09.2015
|71' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:0
|Якутия (Якутск)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Чита (Чита)
|3:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Якутия (Якутск)
|2:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)