Хосе Рохас - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Рохас
|Команда
|Универсидад де Чили
|Состав
|Основной
|Родной город
|Талаганте
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|176
|Вес
|76
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Рохас
|Команда
|Универсидад де Чили
|Состав
|Основной
|Родной город
|Талаганте
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|176
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чили
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2015
|Был в запасе
|Чили
|0:0
(4:1)п
|Аргентина
|30.06.2015
|1' -93'
|Чили
|2:1
|Перу
|25.06.2015
|Был в запасе
|Чили
|1:0
|Уругвай
|20.06.2015
|Был в запасе
|Чили
|5:0
|Боливия
|16.06.2015
|Был в запасе
|Чили
|3:3
|Мексика
|12.06.2015
|Был в запасе
|Чили
|2:0
|Эквадор