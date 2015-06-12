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    Хосе Рохас - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Хосе
    Фамилия Рохас
    Команда Универсидад де Чили
    Состав Основной
    Родной город Талаганте
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июня 1983 (39 лет)
    Рост 176
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чили 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2015 Был в запасе Чили 0:0
    (4:1)п    		 Аргентина
    30.06.2015 1' -93' Чили 2:1 Перу
    25.06.2015 Был в запасе Чили 1:0 Уругвай
    20.06.2015 Был в запасе Чили 5:0 Боливия
    16.06.2015 Был в запасе Чили 3:3 Мексика
    12.06.2015 Был в запасе Чили 2:0 Эквадор
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