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    Фидель Мартинес - статистика

    #10 | Защитник
    Имя Фидель
    Фамилия Мартинес
    Состав Основной
    Родной город Шушуфинди
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 1990 (33 года)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эквадор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2021 Был в запасе Аргентина 3:0 Эквадор
    28.06.2021 Был в запасе Бразилия 1:1 Эквадор
    24.06.2021 90' -90' Эквадор 2:2 Перу
    21.06.2021 88' -90' Венесуэла 2:2 Эквадор
    14.06.2021 1' -59' Колумбия 1:0 Эквадор
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