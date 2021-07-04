Статистика по турнирам

Кубок Либертадорес 2025 Перу. Лига 1 2025 Эквадор. Лига Про 2025 Эквадор. Серия А 2024 Кубок Америки 2021 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Кубок Америки 2016 Кубок Америки 2015