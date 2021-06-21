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Расписание матчей
Кубок Америки
Венесуэла - Эквадор
Венесуэла - Эквадор: обзор матча 21 июня 2021
Венесуэла
21.06.2021, понедельник, 00:01
Кубок Америки, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Эквадор
51'
Э. Кастильо
90+1'
Р. Эрнандес
39'
А. Пресиадо
71'
Г. Плата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венесуэла - Эквадор
ГОЛ! 2:2!
Р. Эрнандес
Пас отдал
Э. Кастильо
90'
+1
88'
Замена
Ф. Мартинес
️️️️
А. Пресиадо
83'
Замена
А. Франко
️️️️
Э. Валенсия
Замена
Р. Селис
️️️️
Х. Морено
82'
Замена
Б. Манцано
️️️️
К. Кассерес
82'
81'
Желтая карточка
М. Кайседо
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Х. Мартинес
77'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
Й. Кумана
77'
71'
ГОЛ! 1:2!
Г. Плата
68'
Замена
Г. Плата
️️️️
А. Мена
67'
Замена
К. Нобоа
️️️️
С. Мендес
Замена
С. Кордова
️️️️
Ф. Аристегита
57'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кастильо
Пас отдал
Х. Мартинес
51'
45'
+3
Желтая карточка
А. Пресиадо
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Пресиадо
Пас отдал
Р. Арболеда
21'
Желтая карточка
Э. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
27
Йохан Кумана
ЛЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
14
Луис Маго
ЦЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
5
Хуниор Морено
ЦП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
9
Айртон Пресиадо
ЛП
20
Себастьян Мендес
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
15
Анхель Мена
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
16
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Луис Ромеро
ВР
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
18
Ричард Селис
ЛВ
24
Бернальдо Манцано
ОП
9
Жан Уртадо
ЦФ
9
Серхио Кордова
ЦФ
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
22
Александер Домингес
ВР
16
Марио Пинейда
ЦЗ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
10
Дамиан Диас
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
3-3-3-1
1
Фариньес
6
Веласкес
28
Мартинес
14
Маго
27
Кумана
13
Мартинес
21
Гонсалес
8
Кассерес
5
Морено
11
Кастильо
9
Аристегита
4-2-2-2
12
Ортис
17
Пресиадо
3
Хинкапе
4
Арболеда
7
Эступиньян
20
Мендес
23
Кайседо
15
Мена
9
Пресиадо
16
Кампана
13
Валенсия
13
Мартинес
9
Уртадо
9
Уртадо
13
Мартинес
27
Кумана
20
Эрнандес
20
Эрнандес
27
Кумана
8
Кассерес
24
Манцано
24
Манцано
8
Кассерес
5
Морено
18
Селис
18
Селис
5
Морено
9
Аристегита
9
Кордова
9
Кордова
9
Аристегита
13
Валенсия
21
Франко
21
Франко
13
Валенсия
9
Пресиадо
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Пресиадо
15
Мена
19
Плата
19
Плата
15
Мена
20
Мендес
6
Нобоа
6
Нобоа
20
Мендес
Остались в запасе
Венесуэла
Эквадор
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Луис Ромеро
ВР
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Пезейру
10
Дамиан Диас
ЦП
16
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Эрнан Галиндес
ВР
22
Александер Домингес
ВР
5
Фернандо Леон
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Луис Ромеро
ВР
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
Остались в запасе
10
Дамиан Диас
ЦП
16
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Эрнан Галиндес
ВР
22
Александер Домингес
ВР
5
Фернандо Леон
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Венесуэла - Эквадор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Тобар
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