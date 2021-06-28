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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Эквадор
Бразилия - Эквадор: обзор матча 28 июня 2021
Бразилия
28.06.2021, понедельник, 00:00
Кубок Америки, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Эквадор
37'
Э. Милитао
53'
А. Мена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Эквадор
84'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Э. Валенсия
84'
Замена
М. Пинейда
️️️️
А. Пресиадо
83'
Желтая карточка
П. Эступиньян
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Л. Пакета
78'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Эвертон
78'
72'
Замена
Г. Плата
️️️️
Д. Паласиос
Замена
Каземиро
️️️️
Д. Луис
63'
Замена
Винисиус
️️️️
Р. Фирмино
63'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Мена
Пас отдал
Э. Валенсия
Замена
Данило
️️️️
Р. Лоди
49'
ГОЛ! 1:0!
Э. Милитао
Пас отдал
Эвертон
37'
17'
Замена
А. Мена
️️️️
М. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
18
Дуглас Луис
ОП
17
Фабиньо
ОП
20
Лукас Пакета
АП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
19
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Фред
ЦП
9
Ришарлисон
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
22
Александер Домингес
ВР
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
15
Анхель Мена
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
16
Леонардо Кампана
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
4-2-1-3
1
Алиссон
16
Лоди
4
Маркиньос
2
Милитао
13
Эмерсон
18
Луис
17
Фабиньо
20
Пакета
19
Эвертон
21
Барбоза
20
Фирмино
3-4-2-1
1
Галиндес
18
Паласиос
4
Арболеда
3
Хинкапе
17
Пресиадо
20
Мендес
23
Кайседо
7
Эступиньян
9
Пресиадо
21
Франко
13
Валенсия
20
Пакета
22
Рибейро
22
Рибейро
20
Пакета
16
Лоди
13
Данило
13
Данило
16
Лоди
18
Луис
5
Каземиро
5
Каземиро
18
Луис
20
Фирмино
7
Винисиус
7
Винисиус
20
Фирмино
19
Эвертон
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
19
Эвертон
9
Пресиадо
16
Пинейда
16
Пинейда
9
Пресиадо
23
Кайседо
15
Мена
15
Мена
23
Кайседо
18
Паласиос
19
Плата
19
Плата
18
Паласиос
13
Валенсия
16
Кампана
16
Кампана
13
Валенсия
Остались в запасе
Бразилия
Эквадор
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
8
Фред
ЦП
10
Неймар
ЛВ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Педро Ортис
ВР
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
22
Александер Домингес
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
8
Фред
ЦП
10
Неймар
ЛВ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
12
Педро Ортис
ВР
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
22
Александер Домингес
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Бразилия - Эквадор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
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