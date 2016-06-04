Грэм Зуси - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Грэм
|Фамилия
|Зуси
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лонгвуд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Грэм
|Фамилия
|Зуси
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лонгвуд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|США
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2016
|Был в запасе
|США
|0:1
|Колумбия
|22.06.2016
|1' -90'
|США
|0:4
|Аргентина
|17.06.2016
|81' -90'
|США
|2:1
|Эквадор
|12.06.2016
|75' -90'
|США
|1:0
|Парагвай
|08.06.2016
|70' -90'
|США
|4:0
|Коста-Рика
|87'
|04.06.2016
|86' -90'
|США
|0:2
|Колумбия