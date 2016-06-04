Крис Вондоловски - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Вондоловски
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дэнвилль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 1983 (40 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Вондоловски
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дэнвилль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 1983 (40 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|США
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2016
|Был в запасе
|США
|0:1
|Колумбия
|22.06.2016
|1' -45'
|США
|0:4
|Аргентина
|31'
|17.06.2016
|Был в запасе
|США
|2:1
|Эквадор
|12.06.2016
|Был в запасе
|США
|1:0
|Парагвай
|08.06.2016
|78' -90'
|США
|4:0
|Коста-Рика
|04.06.2016
|Был в запасе
|США
|0:2
|Колумбия