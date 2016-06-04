Мэтт Бислер - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Бислер
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Бислер
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|США
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2016
|1' -90'
|США
|0:1
|Колумбия
|22'
|22.06.2016
|Был в запасе
|США
|0:4
|Аргентина
|17.06.2016
|1' -90'
|США
|2:1
|Эквадор
|12.06.2016
|Был в запасе
|США
|1:0
|Парагвай
|08.06.2016
|Был в запасе
|США
|4:0
|Коста-Рика
|04.06.2016
|Был в запасе
|США
|0:2
|Колумбия