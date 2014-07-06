|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2014
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|18.11.2014
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:2
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|02.11.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:3
|Енисей (Красноярск)
|03.08.2014
|1' -46'
|Химик (Дзержинск)
|1:3
|Сокол (Саратов)
|27.07.2014
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|19.07.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|12.07.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Луч (Владивосток)
|06.07.2014
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Химик (Дзержинск)