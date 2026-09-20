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Серия А 2026/2027
Команды
Наполи
Никита Контини
Статистика
€ 400 тыс
Никита Контини - статистика
Наполи
21 мая 1996 (30)
#14 | Вратарь
190 см
Италия | Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
0 : 1
09.09.2026
Арсенал
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
1 : 0
24.05.2026
Удинезе
80' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Пиза
0 : 3
17.05.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 3
11.05.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Комо
0 : 0
02.05.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
4 : 0
24.04.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 1
12.04.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
1 : 0
06.04.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
0 : 1
20.03.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
2 : 1
14.03.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
2 : 1
06.03.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
1 : 2
28.02.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 1
22.02.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
2 : 2
15.02.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
2 : 3
07.02.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
31.01.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 0
25.01.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
1 : 0
17.01.2026
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
0 : 0
14.01.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2 : 2
11.01.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
2 : 2
07.01.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
0 : 2
04.01.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кремонезе
0 : 2
28.12.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1 : 0
14.12.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
2 : 1
07.12.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
0 : 1
30.11.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
3 : 1
22.11.2025
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
2 : 0
09.11.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
0 : 0
01.11.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче
0 : 1
28.10.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 0
30.08.2025
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
0 : 2
23.08.2025
Наполи
Был в запасе
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