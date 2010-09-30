|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|5
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2011
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|2:2
|Рейнджерс (Глазго)
|17.02.2011
|1' -77'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Спортинг (Лиссабон)
|16.12.2010
|1' -90'
|Левски (София)
|1:0
|Спортинг (Лиссабон)
|01.12.2010
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|04.11.2010
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:1
|Спортинг (Лиссабон)
|21.10.2010
|1' -63'
|Спортинг (Лиссабон)
|5:1
|Гент (Гент)
|37'
|30.09.2010
|1' -70'
|Спортинг (Лиссабон)
|5:0
|Левски (София)
|43'