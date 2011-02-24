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Манише
Статистика
Манише - статистика
Завершил карьеру
11 ноября 1977 (48), Лиссабон
#8 | Полузащитник
173 см | 69 кг
Португалия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Лига Европы 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
5
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Спортинг
2 : 2
24.02.2011
Рейнджерс
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Рейнджерс
1 : 1
17.02.2011
Спортинг
1' - 77'
Лига Европы, 6 тур
Левски
1 : 0
16.12.2010
Спортинг
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Спортинг
1 : 0
01.12.2010
Лилль
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Гент
3 : 1
04.11.2010
Спортинг
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Спортинг
5 : 1
21.10.2010
Гент
1' - 63'
37'
Лига Европы, 2 тур
Спортинг
5 : 0
30.09.2010
Левски
1' - 70'
43'
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