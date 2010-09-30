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    Манише - статистика

    Полузащитник
    Имя Нуну Рикарду
    Фамилия де Оливейра
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 ноября 1977 (45 лет)
    Рост 173
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 5 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2011 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 2:2 Рейнджерс (Глазго)
    17.02.2011 1' -77' Рейнджерс (Глазго) 1:1 Спортинг (Лиссабон)
    16.12.2010 1' -90' Левски (София) 1:0 Спортинг (Лиссабон)
    01.12.2010 1' -90' Спортинг (Лиссабон) 1:0 Лилль (Лилль)
    04.11.2010 Был в запасе Гент (Гент) 3:1 Спортинг (Лиссабон)
    21.10.2010 1' -63' Спортинг (Лиссабон) 5:1 Гент (Гент)
    37'
    30.09.2010 1' -70' Спортинг (Лиссабон) 5:0 Левски (София)
    43'
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