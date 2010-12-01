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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Лилль
Спортинг - Лилль: обзор матча 01 декабря 2010
Спортинг
01.12.2010, среда, 23:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
28'
Полга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Лилль
Замена
А. Сапатер
️️️️
Манише
Замена
С. Вукчевич
️️️️
Э. Поштига
Замена
Й. Кабай
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
М. Сов
️️️️
Э. Азар
Замена
П. Фро
️️️️
И. Гуйе
Замена
Х. Вальдес
️️️️
Я. Джало
Желтая карточка
Полга
Желтая карточка
Т. Де Мело
Желтая карточка
М. Ландро
ГОЛ! 1:0!
Полга
Пас отдал
П. Мендеш
Желтая карточка
Э. Поштига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Полга
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
8
Манише
(К)
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Педру Мендеш
ЦП
16
Янник Джало
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Спортинг
16
Тьягу
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
29
Карлос Салейру
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
3-5-2
1
Патрисиу
6
Эвалдо
4
Полга
27
Перейра
8
Сантуш
8
Манише
23
Карришу
4
Мендеш
16
Джало
19
Лиедсон
9
Поштига
4-1-3-1-1
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
14
Розегнал
19
Эмерсон
5
Гуйе
24
Мавуба
7
Обраньяк
15
Бальмон
10
Азар
9
Де Мело
9
Поштига
3
Вукчевич
3
Вукчевич
9
Поштига
8
Манише
0
Сапатер
0
Сапатер
8
Манише
16
Джало
10
Вальдес
10
Вальдес
16
Джало
15
Бальмон
29
Кабай
29
Кабай
15
Бальмон
5
Гуйе
11
Фро
11
Фро
5
Гуйе
10
Азар
17
Сов
17
Сов
10
Азар
Остались в запасе
Спортинг
Лилль
16
Тьягу
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
29
Карлос Салейру
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
30
Барель Моуко
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
29
Карлос Салейру
ЦФ
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Спортинг - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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