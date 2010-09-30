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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Левски
Спортинг - Левски: обзор матча 30 сентября 2010
Спортинг
30.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
5 : 0
Завершен
Левски
30'
Д. Карришу
43'
Манише
53'
Д. Саломау
61'
Э. Поштига
79'
М. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Левски
Желтая карточка
Д. Карришу
ГОЛ! 5:0!
М. Фернандес
Замена
А. Киров
️️️️
Жоаозиньо
Замена
Абел
️️️️
С. Вукчевич
Желтая карточка
Д. Мюлдер
Желтая карточка
Г. Дембеле
Замена
А. Сантуш
️️️️
Манише
Замена
М. Огнянов
️️️️
Х. Йовов
Замена
К. Салейру
️️️️
Э. Поштига
ГОЛ! 4:0!
Э. Поштига
Замена
Э. Слори
️️️️
Д. Младенов
ГОЛ! 3:0!
Д. Саломау
ГОЛ! 2:0!
Манише
ГОЛ! 1:0!
Д. Карришу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
4
Полга
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Манише
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Левски
1
Георги Петков
ВР
55
Йордан Милиев
ЛАЗ
6
Иво Иванов
ЦЗ
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Веселин Минев
ОП
4
Сержиньо Грин
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
17
Даниел Младенов
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
10
Христо Йовов
ЦФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
16
Янник Джало
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
29
Карлос Салейру
ЦФ
Левски
1
Божидар Митрев
ВР
4
Стефан Станчев
ЦЗ
15
Шакиб Бензукан
ЦЗ
7
Мариан Огнянов
ЦП
28
Александр Киров
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
18
Эндвеле Слори
ЦФ
3-5-1-1
1
Патрисиу
6
Эвалдо
27
Перейра
4
Полга
23
Карришу
0
Сапатер
14
Фернандес
3
Вукчевич
17
Саломау
8
Манише
9
Поштига
2-2-3-3
1
Петков
6
Иванов
2
Мюлдер
14
Минев
55
Милиев
4
Грин
22
Тасевски
22
Жоаозиньо
10
Йовов
11
Дембеле
17
Младенов
8
Манише
8
Сантуш
8
Сантуш
8
Манише
3
Вукчевич
78
Абел
78
Абел
3
Вукчевич
9
Поштига
29
Салейру
29
Салейру
9
Поштига
10
Йовов
7
Огнянов
7
Огнянов
10
Йовов
22
Жоаозиньо
28
Киров
28
Киров
22
Жоаозиньо
17
Младенов
18
Слори
18
Слори
17
Младенов
Остались в запасе
Спортинг
Левски
16
Тьягу
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
16
Янник Джало
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
4
Стефан Станчев
ЦЗ
15
Шакиб Бензукан
ЦЗ
1
Божидар Митрев
ВР
9
Исмаил Иса
ЦФ
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
16
Янник Джало
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
Остались в запасе
4
Стефан Станчев
ЦЗ
15
Шакиб Бензукан
ЦЗ
1
Божидар Митрев
ВР
9
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Спортинг - Левски
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
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Спортинг
2 : 3
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ЛАСК
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
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Лига Европы, 4 тур
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1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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