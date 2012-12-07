Статистика по турнирам

Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Испания. Примера 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2005