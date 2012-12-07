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Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Панатинаикос
Тоттенхэм - Панатинаикос: обзор матча 07 декабря 2012
Тоттенхэм
07.12.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
3 : 1
Завершен
Панатинаикос
28'
Э. Адебайор
76'
О. Карнезис (АГ)
83'
Д. Дефо
54'
Зека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Панатинаикос
Замена
Д. Ливермор
️️️️
А. Леннон
87'
84'
Замена
Б. Форнароли
️️️️
Х. Мавриас
ГОЛ! 3:1!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Леннон
83'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
К. Демпси
80'
78'
Замена
А. Петропулос
️️️️
Точе
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
О. Карнезис
76'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Т. Кэрролл
75'
68'
Желтая карточка
Н. Спиропулос
Желтая карточка
К. Ноутон
66'
60'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
П. Хабиб Соу
54'
ГОЛ! 1:1!
Зека
Пас отдал
Н. Спиропулос
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
К. Демпси
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
6
Витоло
ОП
20
Папе Хабиб Соу
ЦП
6
Зека
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
9
Точе
ЦФ
33
Ибрахима Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Роча
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Панатинаикос
1
Стефанос Капино
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
28
Антонис Петропулос
ЦФ
4-4-2
24
Фридель
2
Уокер
14
Вертонген
29
Колкер
26
Ноутон
2
Демпси
14
Кэрролл
30
Сандро
12
Леннон
25
Адебайор
9
Дефо
4-1-3-2
1
Карнезис
2
Сейтаридис
13
Триантафиллопулос
26
Винтра
21
Спиропулос
6
Витоло
35
Мавриас
6
Зека
20
Соу
33
Сиссоко
9
Точе
12
Леннон
8
Ливермор
8
Ливермор
12
Леннон
14
Кэрролл
8
Дембеле
8
Дембеле
14
Кэрролл
2
Демпси
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
2
Демпси
35
Мавриас
10
Форнароли
10
Форнароли
35
Мавриас
9
Точе
28
Петропулос
28
Петропулос
9
Точе
20
Соу
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
20
Соу
Остались в запасе
Тоттенхэм
Панатинаикос
23
Карло Кудичини
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Роча
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Хуан Рамон Роча
Статистика матча Тоттенхэм - Панатинаикос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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