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Панатинаикос - Тоттенхэм
Панатинаикос - Тоттенхэм: обзор матча 04 октября 2012
Панатинаикос
04.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
77'
Точе
35'
М. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Тоттенхэм
Замена
Х. Мавриас
️️️️
Л. Христодулопулос
85'
80'
Замена
Сандро
️️️️
Т. Хаддлстоун
ГОЛ! 1:1!
Точе
Пас отдал
Г. Сейтаридис
77'
Желтая карточка
Л. Винтра
76'
76'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
А. Леннон
67'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
К. Демпси
Замена
И. Сиссоко
️️️️
С. Маринос
46'
40'
Желтая карточка
Г. Бэйл
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Доусон
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Лукас Винтра
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
6
Витоло
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
6
Зека
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
9
Точе
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
33
Ибрахима Сиссоко
ЦФ
9
Костас Барбарусес
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
30
Сандро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
3-3-2-1-1
1
Карнезис
26
Винтра
25
Пинту
13
Триантафиллопулос
17
Маринос
6
Витоло
2
Сейтаридис
7
Христодулопулос
6
Зека
0
Овусу-Абейе
9
Точе
4-4-1-1
1
Льорис
2
Уокер
20
Доусон
14
Вертонген
29
Колкер
12
Леннон
23
Хаддлстоун
8
Дембеле
2
Демпси
18
Бэйл
9
Дефо
7
Христодулопулос
35
Мавриас
35
Мавриас
7
Христодулопулос
17
Маринос
33
Сиссоко
33
Сиссоко
17
Маринос
23
Хаддлстоун
30
Сандро
30
Сандро
23
Хаддлстоун
2
Демпси
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
2
Демпси
12
Леннон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Леннон
Остались в запасе
Панатинаикос
Тоттенхэм
10
Бруно Форнароли
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
1
Стефанос Коцолис
ВР
8
Анастасиос Лагос
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
10
Бруно Форнароли
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
1
Стефанос Коцолис
ВР
8
Анастасиос Лагос
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Панатинаикос - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Олимпийский
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