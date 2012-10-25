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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Лацио
Панатинаикос - Лацио: обзор матча 25 октября 2012
Панатинаикос
25.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
90+1'
Точе
25'
Г. Сейтаридис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Лацио
ГОЛ! 1:1!
Точе
Пас отдал
Витоло
90'
+1
89'
Желтая карточка
Л. Цана
89'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
87'
Замена
Л. Цана
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Х. Мавриас
️️️️
И. Сиссоко
79'
78'
Замена
О. Онази
️️️️
Эрнанес
Замена
Точе
️️️️
Б. Форнароли
75'
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
С. Фурланос
68'
46'
Замена
М. Сарате
️️️️
С. Маури
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Сейтаридис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
6
Витоло
ОП
34
Спирос Фурланос
ЦП
6
Зека
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
33
Ибрахима Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Панатинаикос
1
Стефанос Капино
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
9
Точе
ЦФ
Лацио
0
Тициано Скарфанья
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
4-1-3-2
1
Карнезис
21
Спиропулос
25
Пинту
4
Веласкес
2
Сейтаридис
6
Витоло
34
Фурланос
6
Зека
7
Христодулопулос
33
Сиссоко
10
Форнароли
4-5-1
1
Биццарри
25
Конко
3
Андре Диас
39
Каванда
13
Сиани
87
Кандрева
24
Ледесма
15
Гонсалес
10
Эрнанес
6
Маури
10
Флоккари
10
Форнароли
9
Точе
9
Точе
10
Форнароли
33
Сиссоко
35
Мавриас
35
Мавриас
33
Сиссоко
34
Фурланос
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
34
Фурланос
15
Гонсалес
27
Цана
27
Цана
15
Гонсалес
10
Эрнанес
12
Онази
12
Онази
10
Эрнанес
6
Маури
9
Сарате
9
Сарате
6
Маури
Остались в запасе
Панатинаикос
Лацио
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
1
Стефанос Капино
ВР
17
Стергиос Маринос
ПЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
0
Тициано Скарфанья
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
1
Стефанос Капино
ВР
17
Стергиос Маринос
ПЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
Остались в запасе
0
Тициано Скарфанья
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Панатинаикос - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Олимпийский
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