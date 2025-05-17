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Зденек Ондрашек
Статистика
Зденек Ондрашек - статистика
Завершил карьеру
22 декабря 1988 (37)
#13 | Нападающий
185 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига конференций 2021/2022
Норвегия. Элитсериен 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
США. МЛС 2020
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
18
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Динамо
2 : 3
16.03.2025
Карвина
1' - 45'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Словацко
2 : 1
08.03.2025
Динамо
1' - 67'
17'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Динамо
0 : 4
01.03.2025
Баник
1' - 87'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Динамо
2 : 3
15.02.2025
Яблонец
1' - 61'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 0
09.02.2025
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Динамо
0 : 0
01.02.2025
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Виктория
7 : 2
15.12.2024
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Динамо
0 : 4
08.12.2024
Млада Болеслав
1' - 67'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Яблонец
5 : 0
04.12.2024
Динамо
61' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Пардубице
0 : 0
01.12.2024
Динамо
1' - 83'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Динамо
0 : 4
24.11.2024
Славия
1' - 65'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Теплице
5 : 2
10.11.2024
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Динамо
0 : 0
03.11.2024
Слован
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
54' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Динамо
0 : 3
18.08.2024
Виктория
74' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 0
11.08.2024
Динамо
1' - 58'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Динамо
1 : 3
04.08.2024
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Славия
4 : 0
27.07.2024
Динамо
1' - 83'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
0 : 2
20.07.2024
Сигма
Был в запасе
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