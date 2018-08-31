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Александр Димидко
Статистика
Александр Димидко - статистика
Завершил карьеру
20 января 1986 (40)
#2 | Полузащитник
191 см | 85 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
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Россия. Первый дивизион 2010
Лига Европы 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
9
2
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1 : 1
31.08.2018
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Cибирь
1 : 2
26.08.2018
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Факел
2 : 0
18.08.2018
Химки
1' - 90'
66'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Химки
1 : 3
12.08.2018
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
0 : 1
08.08.2018
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3 : 1
04.08.2018
Авангард
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
3 : 2
29.07.2018
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химки
0 : 1
22.07.2018
Томь
1' - 90'
36'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
0 : 1
17.07.2018
Химки
1' - 90'
70'
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