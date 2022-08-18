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    Томаш Шимкович - статистика

    #81 | Полузащитник
    Имя Томаш
    Фамилия Шимкович
    Команда РФШ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 175
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РФШ 7 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -46' РФШ (Рига) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    27.10.2022 1' -68' Хартс (Эдинбург) 2:1 РФШ (Рига)
    06.10.2022 1' -70' РФШ (Рига) 0:0 Истанбул Башакшехир (Стамбул)
    60' 70'
    15.09.2022 1' -58' РФШ (Рига) 0:2 Хартс (Эдинбург)
    45'
    08.09.2022 1' -62' Фиорентина (Флоренция) 1:1 РФШ (Рига)
    25.08.2022 1' -60' Линфилд (Белфаст) 1:2
    (2:4)п    		 РФШ (Рига)
    18.08.2022 1' -90' РФШ (Рига) 2:2 Линфилд (Белфаст)
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