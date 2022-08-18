Томаш Шимкович - статистика
#81 | Полузащитник
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Шимкович
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Шимкович
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|7
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -46'
|РФШ (Рига)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|27.10.2022
|1' -68'
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|РФШ (Рига)
|06.10.2022
|1' -70'
|РФШ (Рига)
|0:0
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|60' 70'
|15.09.2022
|1' -58'
|РФШ (Рига)
|0:2
|Хартс (Эдинбург)
|45'
|08.09.2022
|1' -62'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|РФШ (Рига)
|25.08.2022
|1' -60'
|Линфилд (Белфаст)
|1:2
(2:4)п
|РФШ (Рига)
|18.08.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|2:2
|Линфилд (Белфаст)