Мамаду Тункара - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Тункара
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 1996 (27 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Тункара
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|3:1
|Лацио (Рим)
|21.05.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:3
|Интер (Милан)
|07.05.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|7:3
|Сампдория (Генуя)
|09.04.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|18.02.2017
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Лацио (Рим)
|13.02.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Милан (Милан)
|05.02.2017
|86' -90'
|Пескара (Пескара)
|2:6
|Лацио (Рим)