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    Мамаду Тункара - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Мамаду
    Фамилия Тункара
    Команда Циттаделла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 1996 (27 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 3:1 Лацио (Рим)
    21.05.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 1:3 Интер (Милан)
    07.05.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 7:3 Сампдория (Генуя)
    09.04.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 0:3 Наполи (Неаполь)
    18.02.2017 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:2 Лацио (Рим)
    13.02.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Милан (Милан)
    05.02.2017 86' -90' Пескара (Пескара) 2:6 Лацио (Рим)
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