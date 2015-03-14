|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|4:3
|Волга (Нижний Новгород)
|24.05.2015
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Тюмень (Тюмень)
|16.05.2015
|80' -90'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|10.05.2015
|79' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:5
|Томь (Томск)
|90'
|03.05.2015
|86' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|19.04.2015
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|05.04.2015
|80' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)