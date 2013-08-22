Кристиан Нуши - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Нуши
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Нуши
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санкт-Галлен
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|59' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|07.11.2013
|Был в запасе
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|2:3
|Валенсия (Валенсия)
|24.10.2013
|56' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|5:1
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|03.10.2013
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|19.09.2013
|73' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|2:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|76'
|22.08.2013
|1' -63'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:1
|Спартак (Москва)
|59'