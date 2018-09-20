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    Роберто Родригес - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Роберто
    Фамилия Родригес
    Команда Цюрих
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июля 1990 (32 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 Был в запасе Лудогорец (Разград) 1:1 Цюрих (Цюрих)
    29.11.2018 1' -90' Цюрих (Цюрих) 1:2 АЕК (Ларнака)
    08.11.2018 Был в запасе Байер (Леверкузен) 1:0 Цюрих (Цюрих)
    25.10.2018 79' -90' Цюрих (Цюрих) 3:2 Байер (Леверкузен)
    88'
    04.10.2018 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:0 Лудогорец (Разград)
    85'
    20.09.2018 Был в запасе АЕК (Ларнака) 0:1 Цюрих (Цюрих)
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