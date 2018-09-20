Роберто Родригес - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1990 (32 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|1:1
|Цюрих (Цюрих)
|29.11.2018
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|АЕК (Ларнака)
|08.11.2018
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|1:0
|Цюрих (Цюрих)
|25.10.2018
|79' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:2
|Байер (Леверкузен)
|88'
|04.10.2018
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|1:0
|Лудогорец (Разград)
|85'
|20.09.2018
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)