Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаил Гайдамак - статистика

Завершил карьеру
21 ноября 1996 (29), Новосибирск
#18 | Полузащитник
168 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Миасс
14
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Калуга
1 : 3
09.06.2024
Торпедо Миасс
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
02.06.2024
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
29.05.2024
Химик
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Волга
4 : 0
25.05.2024
Торпедо Миасс
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
19.05.2024
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Авангард
2 : 0
15.05.2024
Торпедо Миасс
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Торпедо Миасс
0 : 2
11.05.2024
Иртыш
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Химик
1 : 0
04.05.2024
Торпедо Миасс
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Текстильщик
1 : 1
24.04.2024
Торпедо Миасс
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Бр
0 : 0
20.04.2024
Торпедо Миасс
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Торпедо Миасс
2 : 1
13.04.2024
Волга
69' - 90'
71'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Спартак К
1 : 0
07.04.2024
Торпедо Миасс
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
03.04.2024
Авангард
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Иртыш
1 : 1
30.03.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Машук-КМВ
2 : 3
18.03.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
09.03.2024
Текстильщик
86' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.03.2024
Калуга
1' - 46'
Главные новости
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
2
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+