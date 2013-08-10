Матиас Фетщ - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Фетщ
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мальш
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Фетщ
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мальш
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аугсбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2013
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|05.10.2013
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|14.09.2013
|86' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|2:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|31.08.2013
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|0:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|2:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|10.08.2013
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:4
|Боруссия (Дортмунд)