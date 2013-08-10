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    Матиас Фетщ - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Матиас
    Фамилия Фетщ
    Команда Хольштайн
    Состав Основной
    Родной город Мальш
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 сентября 1988 (34 года)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аугсбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2013 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 2:1 Майнц (Майнц)
    20.10.2013 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 1:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    05.10.2013 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:1 Аугсбург (Аугсбург)
    14.09.2013 86' -90' Аугсбург (Аугсбург) 2:1 Фрайбург (Фрайбург)
    31.08.2013 Был в запасе Нюрнберг (Нюрнберг) 0:1 Аугсбург (Аугсбург)
    25.08.2013 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 2:1 Штутгарт (Штутгарт)
    10.08.2013 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 0:4 Боруссия (Дортмунд)
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