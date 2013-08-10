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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 10 августа 2013
Аугсбург
10.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Боруссия Д
24'
П. Обамеянг
66'
П. Обамеянг
79'
П. Обамеянг
86'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
88'
Замена
Э. Дурм
️️️️
Р. Левандовски
86'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Я. Моравек
83'
Замена
К. Фогт
️️️️
А. Хан
83'
81'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Обамеянг
79'
ГОЛ! 0:3!
П. Обамеянг
Пас отдал
Р. Левандовски
Замена
П. Влаходимос
️️️️
Х. Алтынтоп
77'
Замена
Р. Филп
️️️️
Р. Хольцхаушер
77'
66'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Ройс
57'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
М. Озтрзолек
52'
24'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Шмельцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Ронни Филп
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
9
Матиас Фетщ
ЦФ
Боруссия Д
39
Хендрик Бонманн
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
4-3-2-1
30
Амзиф
22
Озтрзолек
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
30
Моравек
10
Хольцхаушер
10
Байер
7
Алтынтоп
28
Хан
13
Мельдерс
4-3-1-2
22
Лангерак
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
20
Гюндоган
8
Шахин
6
Гросскройц
18
Ройс
7
Обамеянг
9
Левандовски
10
Хольцхаушер
20
Филп
20
Филп
10
Хольцхаушер
7
Алтынтоп
7
Влаходимос
7
Влаходимос
7
Алтынтоп
28
Хан
7
Фогт
7
Фогт
28
Хан
7
Обамеянг
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Обамеянг
9
Левандовски
37
Дурм
37
Дурм
9
Левандовски
20
Гюндоган
16
Блащиковски
16
Блащиковски
20
Гюндоган
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
9
Матиас Фетщ
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
39
Хендрик Бонманн
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
9
Матиас Фетщ
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
17
Тобиас Вернер
ЦП
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Аугсбург Арена
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