Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Фрайбург
Аугсбург - Фрайбург: обзор матча 14 сентября 2013
Аугсбург
14.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
62'
Х. Алтынтоп
89'
Т. Вернер
46'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Фрайбург
ГОЛ! 2:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Я. Моравек
89'
Замена
М. Фетщ
️️️️
Х. Алтынтоп
86'
76'
Замена
М. Ханке
️️️️
С. Фрайс
Замена
Т. Вернер
️️️️
Р. Хольцхаушер
74'
ГОЛ! 1:1!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
М. Озтрзолек
62'
Замена
Я. Моравек
️️️️
К. Фогт
58'
46'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Геде
46'
Замена
И. Хен
️️️️
Н. Хефлер
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
С. Фрайс
45'
+1
Желтая карточка
Н. Хефлер
Желтая карточка
С. Мельдерс
45'
16'
Желтая карточка
К. Геде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
31
Карим Геде
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
9
Матиас Фетщ
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Маннингер
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
22
Озтрзолек
2
Верхаг
7
Фогт
10
Байер
10
Хольцхаушер
7
Алтынтоп
28
Хан
13
Мельдерс
4-2-4
1
Бауманн
7
Шмид
25
Сорг
28
Гинтер
3
Дианье
27
Хефлер
13
Коклен
9
Фрайс
6
Фернандес
23
Шустер
31
Геде
7
Алтынтоп
9
Фетщ
9
Фетщ
7
Алтынтоп
10
Хольцхаушер
17
Вернер
17
Вернер
10
Хольцхаушер
7
Фогт
30
Моравек
30
Моравек
7
Фогт
27
Хефлер
21
Хен
21
Хен
27
Хефлер
9
Фрайс
9
Ханке
9
Ханке
9
Фрайс
31
Геде
14
Мехмеди
14
Мехмеди
31
Геде
Остались в запасе
Аугсбург
Фрайбург
20
Ронни Филп
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+