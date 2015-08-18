Вячеслав Емельяненко - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Емельяненко
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Емельяненко
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|11
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|26.10.2015
|1' -87'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|21.10.2015
|68' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.09.2015
|1' -42'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|15.09.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|42'
|08.09.2015
|57' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|25.08.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|18.08.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|12.08.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)
|85'
|04.08.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.07.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:2
|Волга (Тверь)
|20.07.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|37'