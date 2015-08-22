Луис Фаринья - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Фаринья
|Команда
|Авеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Фаринья
|Команда
|Авеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2015
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:0
|Эспаньол (Барселона)
|04.10.2015
|65' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|14.09.2015
|80' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:3
|Депортиво (Ла-Корунья)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.08.2015
|73' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)