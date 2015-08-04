Илья Виноградов - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Виноградов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Имя
|Илья
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Виноградов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -68'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:1
|Волга (Тверь)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|26.10.2015
|59' -90'
|Строгино (Москва)
|4:0
|Волга (Тверь)
|21.10.2015
|77' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|17.10.2015
|90' -90'
|Спартак К (Кострома)
|0:1
|Волга (Тверь)
|05.10.2015
|60' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Волга (Тверь)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|0:2
|Химки (Химки)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|3:0
|Волга (Тверь)
|19.09.2015
|82' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|2:1
|Строгино (Москва)
|28.07.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:2
|Волга (Тверь)
|20.07.2015
|68' -90'
|Волга (Тверь)
|4:2
|Коломна (Коломна)