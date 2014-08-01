|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2014
|1' -89'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|86'
|12.09.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|31.08.2014
|82' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|22.08.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.08.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|12.08.2014
|66' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|01.08.2014
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)