Жерар Гоу - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Жерар
|Фамилия
|Гоу
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Жерар
|Фамилия
|Гоу
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|10
|8
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -83'
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Кайрат (Алматы)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|14.09.2022
|1' -64'
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Тараз (Тараз)
|10.09.2022
|65' -90'
|Мактаарал (Атакент)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|05.09.2022
|65' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|89'
|12.07.2022
|87' -90'
|Туран (Туркестан)
|0:2
|Актобе (Актобе)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|2:3
|Актобе (Актобе)
|75'
|26.06.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Астана (Астана)
|14.05.2022
|90' -90'
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|90'
|27.04.2022
|1' -65'
|Тараз (Тараз)
|3:0
|Актобе (Актобе)
|16.04.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|17.03.2022
|73' -90'
|Астана (Астана)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Актобе (Актобе)