|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2008
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Арсенал (Киев)
|21.09.2008
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|0:0
|Шахтер (Донецк)
|29.08.2008
|1' -90'
|0:1
|Арсенал (Киев)
|23.08.2008
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|0:2
|Динамо (Киев)
|16.08.2008
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Арсенал (Киев)
|10.08.2008
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Заря (Луганск)
|02.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|26.07.2008
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|20.07.2008
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Арсенал (Киев)