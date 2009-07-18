|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|4
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:2
|Карпаты (Львов)
|17.10.2009
|1' -76'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|4:0
|Заря (Луганск)
|74' 76'
|03.10.2009
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|75'
|29.08.2009
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.08.2009
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:3
|Черноморец (Одесса)
|08.08.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.08.2009
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Динамо (Киев)
|18.07.2009
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)