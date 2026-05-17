Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Кристиан Матениа - статистика

Нюрнберг
31 марта 1992 (34)
#26 | Вратарь
189 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нюрнберг
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
3 : 3
17.05.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
3 : 0
09.05.2026
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
03.05.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
1 : 0
26.04.2026
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Арминия
1 : 1
18.04.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
1 : 1
05.04.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
3 : 0
21.03.2026
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Хольштайн
2 : 3
14.03.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
0 : 1
07.03.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Герта
2 : 1
01.03.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Бохум
1 : 1
20.02.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
5 : 1
13.02.2026
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Падерборн
2 : 1
07.02.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
1 : 1
30.01.2026
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Дармштадт
2 : 0
23.01.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
3 : 2
17.01.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
2 : 1
21.12.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
1 : 0
14.12.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
2 : 2
07.12.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Магдебург
3 : 0
29.11.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
2 : 0
23.11.2025
Арминия
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Динамо Дрезден
1 : 2
07.11.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 1
01.11.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
26.10.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
1 : 1
19.10.2025
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Фортуна
2 : 3
03.10.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
0 : 3
28.09.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
2 : 1
20.09.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 1
13.09.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 0
29.08.2025
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Пройссен
2 : 1
22.08.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
0 : 1
08.08.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Эльверсберг
1 : 0
02.08.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+