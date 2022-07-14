Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарон Восканян - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Тарон
    Фамилия Восканян
    Команда Алашкерт
    Состав Основной
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алашкерт 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Хэмран (Хэмран) 4:1 Алашкерт (Мартуни)
    83'
    • Читайте нас: 
    11