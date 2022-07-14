Тарон Восканян - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Тарон
|Фамилия
|Восканян
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Тарон
|Фамилия
|Восканян
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алашкерт
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Хэмран (Хэмран)
|4:1
|Алашкерт (Мартуни)
|83'