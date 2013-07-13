Эдуард Чолакян - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Рафикович
|Фамилия
|Чолакян
|Команда
|ФК Сочи-2013
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|74
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Рафикович
|Фамилия
|Чолакян
|Команда
|ФК Сочи-2013
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академия Кубань
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|17.08.2013
|1' -55'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|03.08.2013
|1' -62'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|25.07.2013
|1' -89'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|19.07.2013
|1' -80'
|Томь (мол) (Томск)
|0:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|68'
|13.07.2013
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|37'