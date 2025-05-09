Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кертис Мэйн - статистика

Завершил карьеру
20 июня 1992 (34)
#30 | Нападающий
178 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди
13
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Эйр Юнайтед
0 : 2
09.05.2025
Партик Тисл
56' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Данди
3 : 3
14.01.2025
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
1 : 1
09.01.2025
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Джонстон
1 : 3
05.01.2025
Данди
84' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Данди
1 : 2
02.01.2025
Данди Юнайтед
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Сент-Миррен
1 : 2
29.12.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
0 : 3
26.12.2024
Росс Каунти
68' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Рейнджерс
1 : 0
21.12.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хартс
2 : 0
07.12.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди
4 : 1
04.12.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди
4 : 1
23.11.2024
Хиберниан
87' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Абердин
4 : 1
09.11.2024
Данди
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Данди
3 : 2
03.11.2024
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Селтик
2 : 0
30.10.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
1 : 2
26.10.2024
Сент-Джонстон
1' - 69'
62'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
0 : 1
19.10.2024
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
2 : 3
05.10.2024
Килмарнок
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди
1 : 2
28.09.2024
Абердин
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
2 : 0
14.09.2024
Данди
65' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Данди
2 : 2
31.08.2024
Сент-Миррен
1' - 90'
30'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хиберниан
2 : 2
24.08.2024
Данди
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди
3 : 1
10.08.2024
Хартс
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
04.08.2024
Данди
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+