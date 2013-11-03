Юрий Павлик - статистика
#54 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Павлик
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|64
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Павлик
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:4
|Днепр (Днепр)
|03.05.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|28.04.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Таврия (Симферополь)
|24.04.2014
|90' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|12.04.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:0
|Шахтер (Донецк)
|23.03.2014
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|03.11.2013
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Металлист (Харьков)