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    Юрий Павлик - статистика

    #54 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Павлик
    Команда Ворскла
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 175
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:0 Ворскла (Полтава)
    11.05.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:4 Днепр (Днепр)
    03.05.2014 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:1 Ворскла (Полтава)
    28.04.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:1 Таврия (Симферополь)
    24.04.2014 90' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Ворскла (Полтава)
    12.04.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:0 Шахтер (Донецк)
    23.03.2014 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:0 Ворскла (Полтава)
    03.11.2013 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:1 Металлист (Харьков)
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