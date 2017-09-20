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Алексей Гай
Статистика
Алексей Гай - статистика
Завершил карьеру
6 ноября 1982 (43)
#19 | Полузащитник
181 см | 73 кг
Украина
Статистика
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Статистика по турнирам
Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
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Суперкубок Украины 2013
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Copa del Sol 2011
Кубок Дубая 2011
Товарищеские матчи 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
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Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань (ЛФЛ)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/16 финала
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
20.09.2017
Спартак
1' - 90'
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