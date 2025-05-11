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Михал Рабушич
Статистика
Михал Рабушич - статистика
Завершил карьеру
17 сентября 1989 (37)
#7 | Нападающий
184 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Лига Европы 2015/2016
Чехия. Синот Лига 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Слован
1 : 0
11.05.2025
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Богемианс 1905
4 : 1
04.05.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Слован
2 : 3
19.04.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Градец-Кралове
0 : 2
13.04.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Слован
2 : 0
05.04.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Слован
1 : 0
15.03.2025
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Яблонец
0 : 0
08.03.2025
Слован
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Слован
1 : 1
02.03.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Богемианс 1905
0 : 0
23.02.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Слован
3 : 1
16.02.2025
Млада Болеслав
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Слован
0 : 1
01.02.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Пардубице
1 : 1
14.12.2024
Слован
77' - 90'
82'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Слован
3 : 0
08.12.2024
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Млада Болеслав
1 : 0
05.12.2024
Слован
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Славия
1 : 0
01.12.2024
Слован
73' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Сигма
1 : 4
24.11.2024
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Слован
0 : 0
09.11.2024
Градец-Кралове
76' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Динамо
0 : 0
03.11.2024
Слован
82' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
1 : 1
28.07.2024
Сигма
Был в запасе
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