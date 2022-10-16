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    Михал Рабушич - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Михал
    Фамилия Рабушич
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 сентября 1989 (33 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 80' - 90' Слован 1:3 Богемианс 1905 Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 85' - 90' Виктория 2:1 Слован Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    11.02.2023 Был в запасе Слован 0:1 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 14 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 80' -90' Слован (Либерец) 1:3 Богемианс 1905 (Прага)
    25.02.2023 85' -90' Виктория (Пльзень) 2:1 Слован (Либерец)
    11.02.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 0:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    05.02.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Слован (Либерец)
    29.01.2023 74' -90' Слован (Либерец) 1:1 Пардубице (Пардубице)
    12.11.2022 1' -62' Теплице (Теплице) 2:1 Слован (Либерец)
    06.11.2022 1' -62' Слован (Либерец) 2:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    26'
    30.10.2022 1' -57' Зброевка (Брно) 3:0 Слован (Либерец)
    22.10.2022 1' -60' Слован (Либерец) 2:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    41'
    16.10.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 2:1 Слован (Либерец)
    90'
    09.10.2022 90' -90' Слован (Либерец) 0:0 Баник (Острава)
    02.10.2022 75' -90' Славия (Прага) 3:0 Слован (Либерец)
    17.09.2022 83' -90' Слован (Либерец) 1:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    11.09.2022 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 0:2 Слован (Либерец)
    03.09.2022 67' -90' Слован (Либерец) 0:1 Виктория (Пльзень)
    31.08.2022 Был в запасе Сигма (Оломоуц) 1:1 Слован (Либерец)
    28.08.2022 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 1:2 Слован (Либерец)
    21.08.2022 84' -90' Слован (Либерец) 1:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    14.08.2022 69' -90' Пардубице (Пардубице) 2:1 Слован (Либерец)
    06.08.2022 Был в запасе Слован (Либерец) 5:1 Теплице (Теплице)
    31.07.2022 77' -90' Спарта (Прага) 1:2 Слован (Либерец)
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