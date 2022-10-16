Михал Рабушич - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Рабушич
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Рабушич
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|80' - 90'
|Слован
|1:3
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|85' - 90'
|Виктория
|2:1
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Слован
|0:1
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|14
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|80' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|25.02.2023
|85' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Слован (Либерец)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)
|29.01.2023
|74' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Пардубице (Пардубице)
|12.11.2022
|1' -62'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.11.2022
|1' -62'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|26'
|30.10.2022
|1' -57'
|Зброевка (Брно)
|3:0
|Слован (Либерец)
|22.10.2022
|1' -60'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|41'
|16.10.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|90'
|09.10.2022
|90' -90'
|Слован (Либерец)
|0:0
|Баник (Острава)
|02.10.2022
|75' -90'
|Славия (Прага)
|3:0
|Слован (Либерец)
|17.09.2022
|83' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:2
|Слован (Либерец)
|03.09.2022
|67' -90'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|1:1
|Слован (Либерец)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:2
|Слован (Либерец)
|21.08.2022
|84' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|14.08.2022
|69' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|5:1
|Теплице (Теплице)
|31.07.2022
|77' -90'
|Спарта (Прага)
|1:2
|Слован (Либерец)