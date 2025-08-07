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Милсами
Раду Гынсарь
Статистика
€ 200 тыс
Раду Гынсарь - статистика
Милсами
10 декабря 1991 (34), Кишинев
#10 | Полузащитник
179 см | 60 кг
Молдова
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Товарищеские матчи 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милсами
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Милсами
3 : 2
07.08.2025
Виртус
1' - 61'
Лига конференций, 2 раунд
Милсами
2 : 1
31.07.2025
Будучность
1' - 90'
90'
90'
Лига конференций, 2 раунд
Будучность
0 : 0
23.07.2025
Милсами
1' - 90'
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