Статистика по турнирам

Лига конференций 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Лига конференций 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига наций 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2013